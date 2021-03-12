توقّع انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول

المصدر: برلين - د ب أ

توقع البنك المركزي الأوروبي أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حذرت رئيسة البنك كريستين لاجارد من «استمرار عدم اليقين في المستقبل المنظور».

غير أن لاجارد قالت إن البنك يتوقع أن يسجل تكتل العملة الأوروبية الموحدة تعافياً قوياً في النشاط مع نمو الاقتصاد بمعدل 4 % هذا العام، بما يتماشى بشكل كبير ونمو يبلغ 3.9 % في توقعات مسؤولي البنك، الصادرة في ديسمبر الماضي.

ونتيجة لذلك، يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 4.2 % عام 2022، مقابل نمو 4.1 % في توقعات ديسمبر الماضي.

وأوضح أن النمو سيتراجع حينئذ إلى 2.1 % في 2023 وهو المعدل نفسه في توقعات ديسمبر.

ورفع المركزي الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري عقب حدوث قفزة مفاجئة في أسعار المستهلكين.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد إن توقعات مسؤولي البنك أظهرت أن معدل التضخم سيبلغ 1.5 % هذا العام وهو ما يقل قليلاً عن المعدل السنوي المستهدف البالغ أقل قليلاً من 2 % وفي ديسمبر الماضي توقّع البنك أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 1 %.

وقالت لاجارد إن الزيادة الحالية في التضخم كانت نتيجة لعوامل مؤقتة وارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقاً للبنك، سينخفض التضخم إلى 1.2 % العام المقبل، مقارنة بـ 1.1 % في توقّعات ديسمبر الماضي وسيبلغ التضخم 1.4 % في 2023 وهو المعدل نفسه المتوقع في ديسمبر الماضي.

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