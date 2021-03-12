الذهب يتخلّى عن ذروة أسبوع مع ارتفاع عوائد السندات

المصدر: لندن - رويترز

تراجع الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوع أمس مع تقليص الدولار خسائره وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إثر بيانات أفضل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة.

وخلال التعاملات كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2 % إلى 1723.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ 3 مارس عند 1739.63 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % لتسجل 1720.40 دولار للأوقية.

وقال تاي وُنج، المتعامل لدى بنك الاستثمار بي.إم.أو في نيويورك، "عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفعت مجدداً مما يجلب الاستقرار للدولار وينال من الذهب."

ونزلت الفضة 0.6 % إلى 26 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 2.7 % مسجلاً 2368.41 دولار، بينما تقدم البلاتين 0.1 % إلى 1204.15 دولار للأوقية.

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