النفط يصعد بدعم توقعات التعافي

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومة بتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعافي الاقتصاد العالمي، وقيود الإنتاج التي تتبناها «أوبك+»، لكن زيادة المخزونات الأمريكية حدت من المكاسب.

وصعد خام برنت 34 سنتاً، بما يعادل 0.5%، إلى 67.86 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتاً، أو 0.8%، ليبلغ 64.52 دولاراً.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي، في أحدث توقعاتها، إن الاقتصاد العالمي المتضرر من الجائحة، سينتعش هذا العام، بمعدل نمو 5.6%، وسينمو 4% خلال العام المقبل. وقال ستيفن برينوك من شركة «بي.في.إم» للسمسرة: عندما يتعلق الأمر برفع معنويات السوق، لا يكاد يوجد ما يضاهي تحسين توقعات التعافي الاقتصادي لما بعد «كوفيد 19».

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