الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إذ تعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل في الجلسة السابقة أقل مستوى له في 9 أشهر.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.7 % إلى 1692.21 دولاراً للأوقية. وكانت الأسعار انخفضت أكثر من 1 % الاثنين الماضي إلى 1676.10 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو 2020. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 % لتسجل 1690.30 دولاراً للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في «أواندا»: ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15 % الليلة قبل الماضية، وتراجع عوائد السندات الأمريكية تراجعاً طفيفاً، وهو ما دعم المعادن النفيسة.

وارتفعت الفضة 0.8 % إلى 25.30 دولاراً للأوقية. وتقدم البلاديوم 0.3 % مسجلاً 2322.68 دولاراً، وصعد البلاتين 0.8 % إلى 1144.49 دولاراً للأوقية.

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