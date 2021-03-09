12دولة تطلب من المسافرين تأميناً ضد «كورونا»

المصدر: (لندن - رويترز)

يزيد التوجه نحو إصدار وثائق تأمين خاصة بـ (كوفيد 19) كأحد مستلزمات قضاء العطلات في الخارج، ما يخلق فرصاً لشركات التأمين في وقت يطلب فيه مزيد من البلدان تغطية تأمينية إلزامية في حالة إصابة الزائر بفيروس كورونا.

وقال القائمون على إحدى خطط خدمات الطوارئ إن 12 بلداً تطلب تغطية (كوفيد19) التأمينية للزوار وإن الأردن أحدث بلد يدرس مثل هذه الحماية. وأوضح روبين إنجيل مستشار تأمين السفر، أن قيمة سوق التأمين ضد (كوفيد19) تدور بين 30 و40 مليار دولار سنوياً.

ويغطي التأمين عادة علاجاً بـ 100 ألف دولار، ويمكن أن تشمل تكاليف وفحوص الفيروس وخدمات مثل الإجلاء أو الدفن المحلي.

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