السيدات الأكثر تأثيراً ونفوذاً في قطاع المال الأمريكي

المصدر: نيويورك- وكالات

اتسع نفوذ المرأة في الولايات المتحدة خلال عام 2020، إذ انتخبت الدولة أول نائبة رئيس «كامالا هاريس» في نوفمبر، وحصلت «جانيت يلين» على لقب أول وزيرة خزانة، كما أن 27 % من أعضاء الكونغرس من النساء.

وتتزايد مكانة ودور المرأة في القطاع الخاص الأمريكي، وبالتحديد عالم المال، فقد تولت «جين فريزر» منصب المديرة التنفيذية لـ «سيتي جروب»، لتصبح أول سيدة تقود مصرفاً أمريكياً رئيساً.

ونشر موقع «بارونز»، قائمته السنوية الثانية لأكثر 100 سيدة تأثيراً في مجال التمويل الأمريكي. وتم اختيار جميع النساء المذكورات بالقائمة، على أساس إنجازاتهن وقيادتهن وتأثيرهن داخل مؤسساتهن، وقدرتهن على تشكيل أعمالهن، أو الصناعة في المستقبل.

ومن بين السيدات الأكثر تأثيراً في القطاع المالي الأمريكي، جين فريزر المدير التنفيذي لـ «سيتي جروب»، وستايسي كنغهام رئيس بورصة نيويورك، وأدينا فريدمان الرئيس والمدير التنفيذي لـ «ناسداك»، وكريستالينا جوجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسوني هارفورد رئيس «يو بي إس»، وكارين ماكدونالد المدير العام لـ «مورغان ستانلي»، وإيمي هود المدير المالي لـ «مايكروسوفت»، وجينيفر بيبسزاك المدير المالي «جيه بي مورجان»، وروث بورات المدير المالي لـ «ألفابت»، وكارمن راينهارت كبير الاقتصاديين في البنك الدولي.

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