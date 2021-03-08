الأسهم الأوروبية ترتفع 2% بدعم حزمة التحفيز الأمريكية

المصدر: لندن - وكالات

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع، مع اقتراب ضخ حزمة التحفيز الأمريكية الإضافية وترقب تطورات سوق السندات.

ومرر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة التحفيز المالي بقيمة 1.9 تريليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وسط توقعات بقرار مماثل من جانب مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى الجانب الآخر، شهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات ارتفاعاً أعلى 1.6% اليوم، لتتواصل حالة الحذر لدى مستثمري شركات التكنولوجيا بشكل خاص.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين» إن عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المتاحة داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة القادمة سترتفع إلى 100 مليون جرعة شهرياً.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 2.1% أو 8 نقاط ليصل إلى 417 نقطة.

كما ارتفع «فوتسي 100» البريطاني بنحو 1.3% (+88 نقطة) عند 6719 نقطة، وصعد «داكس» الألماني بنسبة 3.3% (+460 نقطة) إلى 14.380 ألف نقطة، وزاد «كاك» الفرنسي 2.08% (+120 نقطة) مسجلاً 5903 نقاط.

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