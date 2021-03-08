ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ 13 شهراً



بروكسل - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم، ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو خلال مارس الحالي، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

وبحسب تقرير مؤسسة «سنتكس» للدراسات، ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى 5 نقاط خلال الشهر الحالي مقابل سالب 2. 0 نقطة خلال فبراير الماضي. ووصل المؤشر خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 9. 1 نقطة فقط.

وذكرت مؤسسة سنتكس إن بيانات المؤشر تشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع المؤشر الفرعي لقياس الثقة في الأحوال الراهنة إلى 3. 19 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل سالب 5. 27 نقطة خلال الشهر الماضي. في الوقت نفسه سجل مؤشر التوقعات تحسناً طفيفاً إلى 5. 32 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 5. 31 نقطة خلال الشهر الماضي.

وذكر تقرير سنتكس أنه يبدو أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد وصلت إلى ذروتها على المستوى العالمي لتبدأ في التراجع، في الوقت الذي تتقدم فيه برامج التطعيم ضد الفيروس بصورة جيدة وهو ما يشير إلى ارتفاع أعداد الأشخاص المحصنين ضد الفيروس، وهو ما يسمح بتسريع وتيرة إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

من ناحية أخرى أشارت مؤسسة سنتكس إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين على مستوى العالم خلال الشهر الحالي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مسجلاً 5. 20 نقطة مقابل 5. 17 نقطة خلال فبراير الماضي.

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