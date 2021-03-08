انطلاق بورصة برلين للسياحة افتراضياً اليوم

المصدر: برلين - د ب أ

تقيم «بورصة برلين للسياحة»، أكبر معرض دولي للسياحة على مستوى العالم، فعالياتها هذا العام عبر الإنترنت وستكون المشاركة فيها حصراً للمتخصصين بسبب جائحة كورونا. ومن المقرر انطلاق فعاليات المعرض خلال الفترة من 9 حتى 12 مارس الجاري.

وكان المنظمون أعلنوا العام الماضي في بيان: «لقد طورنا مفهوماً بديلاً يمكننا من خلاله، أن نقدم مرة أخرى لشركائنا وعملائنا منصة موثوقة للشبكات العالمية والأعمال والمحتوى». وفي ربيع 2020، تم إلغاء المعرض قبل خمسة أيام من إطلاقه بسبب تفشي جائحة كورونا. وفي عام 2019، بلغ عدد زائري المعرض نحو 160 ألف زائر، وشارك فيه نحو 10 آلاف جهة عرض.

وتعتبر السياحة واحدة من أكثر الصناعات تضرراً من القيود المفروضة على الحياة العامة والسفر بسبب جائحة كورونا.

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