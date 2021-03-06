17 % نمو أحجام تداول العملات المشفرة في فبراير

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17% الشهر الماضي في أعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في بتكوين.

فيما استحوذت البورصات الأكبر حجماً على نصيب آخذ في التنامي من إجمالي حجم التداولات.

وقالت كريبتو كومبير للأبحاث إن أحجام التداولات قفزت إلى 2.7 تريليون دولار في فبراير، وزادت الأحجام في البورصات الرئيسة ما يزيد على 35% إلى 2.4 تريليون دولار. وشهدت التداولات في البورصات الأصغر حجماً تراجعاً بنسبة 36% إلى 381 مليار دولار، ما يشير إلى تنامي ترسخ التداول في البورصات الأكبر.

وأضافت إن أحجام التداول بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوم 23 فبراير إذ سجلت 159.9 مليار دولار وذلك عندما هبطت بتكوين عشرة في المئة.

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