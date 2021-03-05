اتساع العجز التجاري لفرنسا في يناير

المصدر: باريس - د ب أ

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة أمس زيادة عجز الميزان التجاري للبلاد في يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وبلغ عجز الميزان التجاري لفرنسا في يناير الماضي 3.94 مليارات يورو مقابل 3.57 مليارات يورو في ديسمبر الماضي.

وكان العجز في يناير من العام الماضي 5.23 مليارات يورو.

وزادت صادرات فرنسا في يناير الماضي بنسبة 2.8% شهرياً، في حين زادت الواردات 3.5% شهرياً.

في الوقت نفسه تراجعت صادرات فرنسا في كانون الثاني/‏ يناير الماضي بنسبة 4.8% سنوياً، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6.6% سنوياً.

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