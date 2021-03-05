تمديد تخفيضات الإنتاج يصعد بأسعار النفط

المصدر: (لندن- رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس ما يزيد على 1 % لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا. ووارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ما يزيد على دولار إلى 67.77 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب نحو 2% في الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار إلى 64.87 دولاراً. وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4% أول من أمس بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وكازاخستان.

خفض طوعي

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس «إنه يظهر فقط المفاجأة في مدى انضباط أوبك+».

وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً خلال أبريل حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الفائتين.

وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازي ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.

وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن قرار «أوبك+» مواصلة تخفيضات الإنتاج سيلحق الضرر بالمستهلكين في الدول المشترية للخام.

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب «أوبك+» ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.

توقعات برنت

من جانبه رفع غولدمان ساكس توقعه لسعر برنت 5 دولارات إلى 75 دولاراً للبرميل في الربع الثاني و80 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولاراً للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2021.

ورفع جولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر خام برنت للربعين الثاني والثالث خمسة دولارات للبرميل بعد أن أبقت أوبك وحلفاؤها اتفاقهم لخفض الإمدادات دون تغيير، وقال إن «انضباط منتجي النفط الصخري» على الأرجح وراء زيادة إنتاج المجموعة بوتيرة أبطأ.

وقال البنك في مذكرة إنه يتوقع الآن أن تبلغ أسعار برنت 75 دولاراً للبرميل في الربع الثاني و80 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2021.

وتفاعل منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة سريعاً مع مكاسب أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ليفوزوا بحصة سوقية في الوقت الذي خفضت فيه السعودية ومنتجون آخرون كبار الإنتاج، بيد أنهم أحجموا عن تعزيز الإنتاج منذ تدمر الطلب بفعل الجائحة في العام الماضي.

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