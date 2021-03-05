ارتفاع غير متوقع لعدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال فبراير

المصدر: واشنطن-أ ف ب

أعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم أن عدد الوظائف التي أحدثت في الولايات المتحدة سجل ارتفاعا كبيرا في فبراير معظمها في الحانات والمطاعم بسبب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وقبل طفرة اقتصادية صغيرة متوقعة في الربيع.

وقالت الوزارة إنه تم إحداث 379 ألف وظيفة في فبراير أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في يناير الذي تم تعديل أرقامه بشكل كبير لتصل إلى 166 ألفا بدلا من 49 ألفا تم الإعلان عنها من قبل. والرقم أكبر أيضا من مئتي ألف كان يتوقعها المحللون. من جهة أخرى، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6,2 بالمئة بدلا من 6,3 بالمئة في يناير.

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