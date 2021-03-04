الصين تتقدّم على أمريكا في عدد براءات الاختراع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وكالة تسجيل براءات الاختراع التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع أن الصين كانت أكبر مصدر لطلبات براءات الاختراع الدولية على مستوى العالم في 2020 للعام الثاني على التوالي، معززةّ تقدّمها على الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المركز الثاني.

وحققت الصين زيادة 16.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مقابل 3 % للولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

وقالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية إن شركة هواوي الصينية تقدمت بأكبر عدد من براءات اختراع العام الماضي للسنة الرابعة على التوالي، تليها شركة سامسونغ من جنوب كوريا.

وقال دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بأن ارتفاع عدد طلبات براءات الاختراع كان جزءاً من توجه طويل الأمد تبنته قارة آسيا بشكل عام، حيث قامت كل من جنوب كوريا وسنغافورة وماليزيا بتقديم عدد أكبر من الطلبات العام الماضي.

وعلى عكس الأزمة المالية عام 2008، عندما انخفض عدد طلبات براءات الاختراع بشكل حاد، ارتفع إجمالي الطلبات المقدمة عبر نظام الويبو بنسبة 4 % في 2020 ليصل إلى رقم قياسي جديد على الرغم من التباطؤ الذي نتج عن تفشي جائحة كوفيد 19.

وقال تانغ: «إن التوجه السائد هو مواصلة المرونة في الابتكار، ما يعني أن العالم يحتاج إلى المزيد من الابتكارات أثناء الأزمات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز