تراجع أرباح «أليانز» 15 % إلى 1.7 مليار يورو 2020

المصدر: اونترفورينج (ألمانيا) - د ب أ

أعلنت شركة أليانز الألمانية للتأمين اليوم الأربعاء حدوث تراجع ملحوظ في أرباحها في السوق الألمانية في العام الماضي بسبب أزمة «كورونا».

وأوضحت «أليانز» أن أرباحها تراجعت في العام الماضي بنسبة 15% لتصل إلى نحو 1.7 مليار يورو، مشيرةً إلى أن هذا التراجع يُعْزَى إلى أسباب من بينها ارتفاع التكاليف المرتبطة بأزمة كورونا في قطاع التأمين على الممتلكات، وهو أهم قطاعات الشركة، وذكرت أن جزءاً كبيراً من هذه التكاليف نجم عن إغلاق الشركات.

وبغض النظر عن الأضرار المرتبطة بكورونا، فقد اتضح تأثير الجائحة في قطاع التأمين على الحياة من خلال بُعْد آخر، حيث تراجعت إيرادات الأقساط والأعمال الجديدة، وعزت «اليانز» التراجع إلى إحجام العملاء في أوقات الأزمات.

بالرغم من ذلك فقد تحسنت نتائج قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين الصحي الخاص، وهو أصغر قطاع في القطاعات الثلاثة للشركة مقارنة مع 2019.

وتتوقع «اليانز» ألمانيا للعام الحالي عودة الزيادة في الإيرادات، ولا تزال ألمانيا هي أهم سوق بالنسبة للشركة التي يقع مقرها الرئيسي في ميونخ.

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