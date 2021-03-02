31.2 مليار دولار تدفقات للأسواق الناشئة في فبراير

المصدر: نيويورك - رويترز

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي اليوم الثلاثاء أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة سجلّت دخول تدفقات صافية بنحو 31.2 مليار دولار في فبراير رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تباطؤ خلال الأسبوع الماضي.

والقيمة البالغة 31.2 مليار دولار هي أدنى رقم شهري منذ أغسطس، وتأتي مقارنة مع صافي تدفقات بلغ 52.5 مليار دولار في يناير.

وبحسب معهد التمويل الدولي، بلغت تدفقات المحافظ لغير المقيمين إلى أسواق الأسهم الناشئة 8.4 مليارات دولار الشهر الماضي، في حين جذبت أدوات الدين 22.8 مليار دولار.

وكان نصيب الأسهم الصينية 7.8 مليارات دولار أو ما يعادل 93% من إجمالي التدفقات للأسهم.

وفيما يتعلق بالسندات، بلغ إجمالي التدفقات إلى الصين 9.3 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر في حين أن بقية الأسواق الناشئة استقطبت 13.5 مليار دولار، أي أعلى بقليل من متوسط ​​12.1 مليار دولار على مدى العام السابق.

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