أقل مستوى للذهب في 8 أشهر ونصف

المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء، إذ قوّض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1717.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولارات في وقت سابق من الجلسة، ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1716.10 دولاراً.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس إن إمكانية تحقيق عائد أعلى تضغط على الذهب، بينما يسهم ارتفاع الدولار في هبوطه، مضيفاً أن التراجع الطفيف لعائد 10 سنوات «أقل من أن يوضع في الحسبان».

ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي، ولكن تظل مرتفعة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة 4 أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2% إلى 26.15 دولاراً للأوقية وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد على شهر.

وفقد البلاديوم 0.1% إلى 2346.67 دولاراً، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1174.50 دولاراً.

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