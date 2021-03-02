«فيسبوك» تدفع 650 مليون دولار لمخالفتها الخصوصية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أقرّ قاضٍ فيدرالي أمريكي بشكل نهائي بأن تدفع مجموعة «فيسبوك» مبلغاً قدره 650 مليون دولار لتسوية نزاع بشأن الخصوصية بين المجموعة و1,6 مليون مستخدم في ولاية إلينوي الأمريكية.

ورفع المحامي في شيكاغو جاي إديلسون دعوى قضائية ضد «فيسبوك» في 2015، متهماً شبكة التواصل الاجتماعي بجمع بيانات بيومترية للتعرّف على الوجوه في خرق لقانون بشأن الخصوصية في إلينوي يعود إلى العام 2008. ووافقت «فيسبوك» أواخر يناير 2020 على دفع 550 مليون دولار لكن القاضي قرر أن المبلغ غير كاف.

ووردت معلومات أفادت أن «فيسبوك» تنتهك قانون إلينوي من خلال تخزين البيانات البيومترية من دون إذن المستخدمين. وبحسب دوناتو، فإن القرار «نتيجة تاريخية» ويمثّل «انتصاراً كبيراً للمستهلكين في مجال الخصوصية الرقمية». مشيراً إلى أن المشتكين سيحصلون على 345 دولاراً لكل منهم كتعويضات.

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