«كوميرس بنك» يخرج من هونغ كونغ ولوكسمبورغ والمجر

المصدر: نيويورك - د ب أ

يعتزم مصرف «كوميرس بنك» الألماني، الانسحاب من مواقع تشمل هونغ كونغ ولوكسمبورغ والمجر، كجزء من إعادة الهيكلة المعلنة سابقاً، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم تجميع أنشطة المبيعات الآسيوية في سنغافورة، وسيواصل فرع دبي العمل كمكتب تمثيلي. وفي أمريكا الجنوبية، يخطط بنك الإقراض الألماني لبيع شركته الفرعية في البرازيل وفتح مكتب تمثيلي.

وسيتم تخفيض عدد البنوك المراسلة إلى حوالي 1300 ألف من حوالي 1600 على مستوى العالم.

وقال نيكولاس جيسبيرت، عضو مجلس الإدارة لقسم المؤسسات، وفقاً للمذكرة «لقد حللنا بالضبط نوع الممرات التجارية الرئيسية للاقتصاد الألماني.. سنبقي على وجود قوي هناك - بمعنى آخر، في المقام الأول في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، كما سنحافظ أيضاً على وجودنا في مناطق مهمة مثل إفريقيا».

وسيتم إغلاق فروع في مدن تشمل برشلونة وبراتيسلافا وبروكسل. كما سيتم إغلاق المكاتب التمثيلية في أذربيجان وجورجيا وإندونيسيا والعراق وكازاخستان ولبنان وماليزيا وصربيا وفنزويلا بحلول عام 2024.

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