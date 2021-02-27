23 % نمو أرباح «بيركشاير هاثواي» في الربع الأخير

المصدر: أوماها (أمريكا) - د ب أ

ذكرت شركة «بيركشاير هاثواي» القابضة المملوكة للملياردير وارن بافيت أن صافي أرباح الربع الأخير المتعلقة بالمساهمين ارتفع بنحو 23% إلى 35.84 مليار دولار من 29.16 مليار دولار العام الماضي.

وارتفعت أرباح التشغيل في الربع الأخير إلى 5.02 مليارات دولار من 2.42 مليار دولار في العام السابق.

وتراجع إجمالي الإيرادات في ذلك الربع إلى 46.38 مليار دولار من 65.37 مليار دولار العام الماضي.

وقالت بيركشاير إنها أعادت شراء أسهم بحوالي 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير، وحوالي 25 مليار دولار من الأسهم في عام 2020.

وقال بافيت في رسالته السنوية للمساهمين اليوم السبت: «أدى هذا الإجراء إلى زيادة ملكيتكم في جميع أعمال بيركشاير 5.2 %».

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