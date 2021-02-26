النفط يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً

المصدر: لندن - رويترز

واصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها في 13 شهراً، مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأمريكي أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي، بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 33 سنتاً أو 0.5% إلى 67.37 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 23 سنتاً أو 0.4% إلى 63.45 دولاراً للبرميل.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 خلال الجلسة، إذ بلغ خام برنت 67.49 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس 63.67 دولاراً للبرميل. وينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل اليوم.

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