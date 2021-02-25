بدء إجراءات الحجز على «تايمز سكوير» المملوك لصهر ترامب

المصدر: نيويورك ـ بلومبيرغ

بدأ بنك «ويلز فارجو» الإجراءات القانونية للحجز على مبنى التجزئة «تايمز سكوير» المملوك للشركة العائلية المملوكة لجاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتأتي إجراءات البنك للحجز على المركز التجاري الشهير بساحة مانهاتن في نيويورك بسبب استخدامه كرهن لقرض حصلت عليه الشركة المالكة، بحسب الوثائق المتضمنة في القرض.

وذكر بنك ويلز فارجو، الوصيّ على الدين، أنه تمت الاستعانة بمستشار قانوني ورفع دعاوى الرهن، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. والمبنى الشهير الذي كان مقراً لصحيفة نيويورك تايمز، تمت إعادة تقييمه مقابل 92.5 مليون دولار في 2020، مقابل 470 مليون دولار في عام 2016. وكان دويتشه بنك قدم قرضاً بقيمة 285 مليون دولار في 2016 لإعادة تمويل ستة طوابق من مساحات البيع بالتجزئة في مبنى نيويورك تايمز.

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