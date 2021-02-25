«بيتكوين» تعود فوق 50 ألف دولار

المصدر: لندن، وكالات

ارتفعت عملة بيتكوين المشفرة في تداولات أمس، 6.5%، لتعاود الصعود فوق 50 ألف دولار، وتسجل 51199 دولاراً، بعدما هبطت الثلاثاء إلى 45 ألفاً.

وأنفقت شركة «مايكرو استراتيجي» الأمريكية، مليار دولار، لشراء المزيد من بيتكوين. وقالت الشركة المتخصصة في خدمات ذكاء الأعمال، أمس، إنها اشترت 19.452 ألف وحدة إضافية من بيتكوين. وأوضحت أن حيازتها من بيتكوين، بلغ 90.531 ألفاً.

كما كشفت شركة المدفوعات الرقمية «سكوير»، في تقريرها عن الربع المالي الرابع، الثلاثاء، أنها اشترت 3318 وحدة من بيتكوين، بقيمة 170 مليون دولار. وذكر المدير التنفيذي للشركة، جاك دورسي، أن الاستثمار يُعد جزءاً من التزام الشركة المستمر تجاه بيتكوين.

وكان اهتمام الشركات الكبرى بالعملة الرقمية المشفرة بيتكوين، تزايد بشدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما غذى الارتفاع الاستثنائي لقيمة هذه العملة. واستثمرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، تسلا، مؤخراً، 1.5 مليار دولار في بيتكوين، في حين أعلنت مجموعات مالية كبرى، مثل ماستر كارد، اعتزامها الدخول في مجال العملات الرقمية.

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