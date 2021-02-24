«جيه بي مورغان» يقلص انكشافه على عملات الأسواق الناشئة

المصدر: لندن - رويترز

قال بنك جيه بي مورغان اليوم الأربعاء إن ارتفاعاً أسرع من المتوقع في العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات سيضغط على بعض أصول الأسواق الناشئة، ما حداه إلى تقليص مستوى انكشافه على عملات تلك الأسواق إلى «وزن السوق» بدلاً من «وزن زائد».

وكتب جوني جولدن، من جيه بي مورغان، في مذكرة إلى العملاء: «ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تسارع توقعاً لتحفيز مالي أمريكي أكبر، فضلاً عن بيانات تفوق التوقعات».

وأضاف أن ارتفاع العائد ينبئ عادة بأن السوق تتحسب لتشديد مالي، وهو ما يؤثر سلباً على أصول الأسواق الناشئة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في عام خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب اليوم الثاني لشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر «باول» أن تحسن مستويات التوظيف والأسعار لا يزال بحاجة لبعض الوقت، مشيراً إلى استمرار الحاجة للسياسة النقدية التيسيرية.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 1.411% أثناء التعاملات بعد تسجيل مستوى 1.418% في وقت سابق من التعاملات لأول مرة منذ فبراير 2020، كما زاد العائد على الديون لأجل 30 عاماً إلى 2.285% وزاد العائد على السندات مستحقة السداد بعد عامين عند 0.133%.

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