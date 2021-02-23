الدولار يبلغ القاع 6 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

نزل الدولار لفترة وجيزة لأدنى مستوياته في 6 أسابيع، منذ 13 يناير إلى اليوم الثلاثاء، إذ تحوّل تركيز المستثمرين إلى الكيفية التي ربما يتعامل بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مع توقعات التضخم الآخذة في الارتفاع من جديد، بينما حومت العملات المرتبطة بالسلع الأولية عند أعلى مستوياتها في سنوات عدة.

وأدى ارتفاع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تعافي الاقتصاد بعد الجائحة، وفي ظل التداول في الأصول، التي قد ترتفع مع تحسن الدورة الاقتصادية إلى صعود عوائد السندات الحكومية الأمريكية، وكذلك الدولار، لفترة وجيزة، لكن محللين يتوقعون أن يقدم باول، الذي من المقرر أن يدلي بشهادته أمام الكونجرس بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، بعض التطمينات مجدداً بشأن أن المركزي الأمريكي قد يسمح للتضخم بالارتفاع من دون أن يسارع إلى زيادة الفائدة. وقد يهدئ هذا أسواق السندات ويضغط في نهاية المطاف على الدولار.

وبلغ مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 90.046، ليستقر خلال الجلسة، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 89.941، وهو أدنى مستوياته منذ 13 يناير.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.2168 دولار. وترتفع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أيضاً، لكنها انخفضت أمس الاثنين، بعد أن قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن البنك «يتابع عن كثب» ارتفاع تكاليف الاقتراض.

والعملات المرتبطة بالسلع الأولية من بين الأفضل أداء منذ بداية العام. ودفع ارتفاع أسعار المواد من النفط والنحاس إلى الأخشاب وبودرة الحليب أسعار العملات مثل الدولارات الكندية والأسترالية والنيوزيلندية لأعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات.

واليوم، جرى تداول الدولار الأسترالي منخفضاً قليلاً إلى 0.791 دولار أمريكي، بعد أن بلغ المستوى المرتفع 0.7934 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي، بينما كان الدولار الكندي عند أقل بقليل عن مستواه المرتفع الذي سجله، أمس الاثنين.

وبلغ الجنيه الاسترليني مستوى مرتفعاً جديداً في ثلاث سنوات تقريباً عند 1.4098 دولار، ليصعد 0.3% خلال الجلسة، إذ تمسّك المستثمرون برهاناتهم على أن التوزيع السريع للقاحات مضادة لـ«كوفيد 19» سيسمح بإعادة فتح اقتصاد بريطانيا على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

واستقر الين الياباني عند 105.13 للدولار والعملة اليابانية الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في 2021، بسبب أن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية يمكن أن يسحب الاستثمارات من اليابان.

ونزلت «بتكوين»، أكبر العملات المشفرة في العالم، 11% إلى 48 ألفاً و481 دولاراً بعد أداء متقلب أثناء الليل حين انخفضت إلى 47 ألفاً و400 دولار.

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