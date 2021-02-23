فورسيزونز تحتفل بـ61 جائزة لفنادقها ومنتجعاتها حول العالم

المصدر: دبي ـ البيان

تحتفل فنادق ومنتجعات فورسيزونز بالإنجازات التي حققتها فنادقها ومطاعمها ومرافق السبا التابعة لها في جميع أنحاء العالم مع حصولها على أعلى تصنيف من دليل فوربس للسفر الذي يصدر سنوياً واستحواذها على 61 جائزة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يمنح فيها الدليل أكبر عدد على الإطلاق من تصنيف خمس نجوم لعلامة فندقية واحدة، بفضل 46 فندقاً و13 سبا ومنتجعاً صحياً ومطعمين من فورسيزونز.

وقال كريستيان كليرك، رئيس العمليات الفندقية العالمية في فنادق ومنتجعات فورسيزونز: " رغم الأوضاع غير المسبوقة التي سيطرت على العالم في العام الماضي، إلا أننا حرصنا على العمل بكل جهد توفير الضيافة الفاخرة لعملائنا في فنادقنا ومنتجعاتنا المختلفة، وسنستمر باستمرار في توسيع وتعزيز مجموعتنا.

وإلى جانب جوائز فرق فنادق ومنتجعات فورسيزونز التي تم منحها في عام 2021، فإن فنادق فورسيزونز الـ46 التي حصلت على تصنيف خمس نجوم تضمنت فندق فورسيزونز أبوظبي جزيرة الماريه، فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي، منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا.

ودليل فوربس للسفر هو نظام التصنيف العالمي المستقل الوحيد للفنادق والمطاعم والمنتجعات الصحية الفاخرة، حيث تقوم لجنة من المفتشين المختصين الذين لا يُكشف عن هويتهم بتقييمها وفقاً لما يصل إلى 900 معيار موضوعي، مع التركيز بشكل رئيسي على الخدمة الاستثنائية.

وتدير مجموعة فورسيزونز حالياً 119 فندقاً ومنتجعاً و44 وحدة سكنية في قلب المدن الكبرى والمنتجعات في 47 دولة، كما أن لديها أكثر من 50 مشروعاً قيد الإنشاء.

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