إطلاق مبادرة «فيزا في كل مكان» لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فيزا» انطلاق مبادرة «فيزا في كل مكان» لعام 2021، وهي مسابقة عالمية تهدف إلى حفز الابتكار لدى شركات التكنولوجيا المالية. وتركز نسخة هذا العام على توسيع نطاق المبادرة وتسهيل المشاركة فيها، حيث تقدم «فيزا» تجربة متكاملة للتسجيل والتعرف إلى الفرص والمسابقات القادمة عبر موقعها العالمي.

وتستعرض شركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، في إطار مسابقات إقليمية، أفكارها أمام كوكبة من الحكّام الخبراء من مختلف مجالات قطاع المدفوعات. ويمكن للمتقدمين من دولة الإمارات المنافسة أولاً على مستوى منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا للفوز بجائزة نقدية قيمتها الإجمالية 25,000 ألف دولار أمريكي، ثم على مستوى العالم للفوز بجائزة نقدية يصل إجمالي قيمتها إلى 100 ألف دولار، إضافةً إلى فرصة للتعريف بقصص تأسيس شركاتهم.

وقال شهباز خان، مدير عام «فيزا» في الإمارات: يمثل دعم الشركات التي تعمل على تطوير حلول لتسهيل نقل الأموال في جميع أنحاء العالم بمثابة أولوية قصوى لدى «فيزا». ونحن إذ ننظر إلى شركات التكنولوجيا المالية كقوة تسهم في دفع عجلة الابتكار الذي يندرج في صميم أعمالنا، فإننا نشجع الجميع على المشاركة في مبادرة «فيزا في كل مكان». وأتطلع إلى رؤية الأفكار المتميزة التي ستنطلق من دولة الإمارات هذا العام.

ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلباتهم باللغة الإنجليزية إلى المسابقة الإقليمية في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا قبل تاريخ 7 مايو، حيث من المقرر تنظيم المرحلة النهائية من المسابقة الإقليمية فيها يوم 8 يونيو، والمرحلة النهائية من المسابقة العالمية في يوم 14 سبتمبر 2021. وتتعاون «فيزا» مع «تك كرانش» لترويج واستضافة الفعاليات الحية والافتراضية للمبادرة في مناطق أمريكا الشمالية، وأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

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