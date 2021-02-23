سقوط حرّ لـ "بيتكوين"

المصدر: البيان الإلكتروني

انخفض سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، أمس الاثنين، بأكثر من 11 بالمئة، بعد أن تم تداولها عند 50.7 ألف دولار.

وأشار موقع "كوين ديسك" المتخصص إلى استمرار انخفاض سعر العملة التي ارتفعت قيمتها بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك، وفق "روسيا اليوم"..

وكانت العملة سجلت رقما قياسيا جديدا، أول أمس الأحد، بعد أن تجاوز سعرها 58 ألف دولار.

كما نزلت العملة المنافسة المشفرة "الإيثريوم" بعد بلوغها مستوى قياسيا يوم السبت.

وكان أحدث تداول لها بانخفاض 8.7 بالمئة عند 1756 دولارا.

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