«جلف كابيتال» تستكمل بيع حصتها البالغة 70 % في «ترك نت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جلف كابيتال»، المتخصصة في مجال الاستثمارات البديلة، أنها استكملت بنجاح صفقة بيع حصتها البالغة 70 % من شركة «ترك نت»، الموفر لخدمات الإنترنت البديلة في تركيا، وذلك إلى ائتلاف من المشترين، يتضمن المالك الحالي عائلة سيليبلر وRe-Pie Portfoy Yonetimi.

وولدت صفقة البيع عائداً كبيراً لصندوق «جلف كابيتال كريديت أوبرتيونيتيز فند»، الذي يستهدف توفير رأسمال النمو للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وهذا الاستثمار في «ترك نت»، يرسخ سجل «جلف كابيتال» في الاستثمار في شركات التكنولوجيا، وفي تلك الشركات التي توفر الارتباطية الرقمية من الجيل التالي.

وزادت «ترك نت» خلال فترة تملك «جلف كابيتال» للشركة، قاعدة مشتركيها بأكثر من 200 %، وكذلك أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بأكثر من 150 %، محتسبة بالدولار الأمريكي.

ومن خلال موقعها في مجلس إدارة الشركة، ومشاركتها الفعالة في صياغة استراتيجية الشركة، لعبت «جلف كابيتال» دوراً هاماً في نمو «ترك نت».

وأسهمت «جلف كابيتال» في تطبيق ممارسات حوكمة مؤسسية، هي الأفضل في فئتها، وأيضاً ساعدت في بلورة استراتيجية النمو الكلية للشركة. هذا، وقد ساعد دعم «جلف كابيتال» كذلك في إطلاق شبكة إنترنت عالية السرعة في تركيا، إضافة إلى تعزيز قاعدة المشتركين.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: شكّل استثمارنا في «ترك نت»، جزءاً من استراتيجية «جلف كابيتال» لدعم الفرق الإدارية الموهوبة، التي تقود شركات واعدة في قطاعات عالية النمو، وبالأخص تلك التي تدعم التحول العالمي نحو الرقمنة.

وجلف كابيتال من أنشط المستثمرين في قطاع التكنولوجيا وارتباطية الإنترنت وقطاع التكنولوجيا المالية.

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