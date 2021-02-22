11%.. انخفاض كبير لعملة بيتكوين الرقمية

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد حاجز النزول الذي سجلته صباح اليوم بواقع 6%، انخفض سعر العملة الرقمية بيتكوين مجدداً بأكثر من 11 بالمئة، بعد أن تم تداولها عند 50.7 ألف دولار.

وأشار موقع "Coindesk" اليوم الاثنين، إلى استمرار انخفاض سعر العملة التي ارتفعت قيمتها بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك.

وانخفضت بيتكوين ما يزيد عن 6 بالمئة، اليوم الاثنين، وجرى تداولها عند 54 ألف دولار بحلول الساعة 10:11 بتوقيت غرينتش.

وكانت بيتكوين سجلت رقما قياسيا جديداً، أمس الأحد، بعد أن تجاوز سعرها 58 ألف دولار.

كما نزلت العملة المنافسة المشفرة الإيثريوم سبعة بالمئة إلى 1798دولارا.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم خلال نهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار يوم الجمعة.

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