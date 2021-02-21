2.5 مليار إسترليني تعويضات «كورونا» في بريطانيا

المصدر: لندن ـ د ب أ

قالت شركات تأمين، إن المطالبات المتعلقة بفيروس «كورونا» ستؤدي إلى دفع تعويضات تصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليارات دولار) في 2020 في بريطانيا.

وقال رئيس رابطة شركات التأمين البريطانية، هو إيفانز، في بيان أمس إن جائحة «كوفيد 19» كان لها «تأثير غير مسبوق».

وأوضح أن الجائحة سلطت الضوء على بعض «الفجوات غير المريحة» بين ما يتوقعه العملاء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.

وقالت الرابطة، إن توقف الأعمال التجارية أثناء تفشي الوباء استحوذ على الحصة الأكبر - حوالي 2 مليار جنيه. بالإضافة إلى 204 ملايين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل. وسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو تأمين المسؤولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز