«إيني» تتكبد 8.56 مليارات يورو في 2020

المصدر: ميلانو - أ ف ب

سجّلت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني» خسائر فادحة بلغت 8.56 مليارات يورو في العام 2020، وفق الأرقام التي نشرتها المجموعة الجمعة، في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز الناجم عن الأزمة الصحية، وهي نتيجة أسوأ مما كان متوقعاً.

وكان المحللون يتوقعون خسارة 7.57 مليارات يورو، وفقاً لمزود المعلومات المالية «فاكتست إستيميتس». في العام 2019، بلغت أرباح «إيني» 148 مليون يورو.

وفي الربع الأخير من العام، تكبدت المجموعة خسارة صافية بلغت 725 مليون يورو، وهي أيضاً أعلى من توقعات المحللين بخسارة قدرها 12.2 مليون يورو ومع ذلك، فإن الخسائر أقل بشكل ملحوظ من تلك المسجلة خلال الفترة نفسها في عام 2019 (1.89 مليار).

وقالت المجموعة في بيان «التراجع الحاد في الطلب الذي سببه الوباء، أدى إلى انهيار أسعار المواد وهوامش الربح: انخفض سعر نفط برنت بنسبة 35% على أساس سنوي». كذلك انخفض سعر الغاز الطبيعي في السوق الإيطالية بنسبة 35%.

وتراجعت الإيرادات السنوية للمجموعة 37% إلى 43.98 مليار يورو، فيما توقع المحللون انخفاضاً بـ 55.88 مليار يورو وفقاً لـ«فاكتست».

وبلغ إنتاج المحروقات 1.73 مليون برميل يومياً على مدار العام، بانخفاض بنسبة 7%، وهو رقم يتماشى مع أهداف المجموعة وتوقّعات المحللين.

وحددت المجموعة الإيطالية لنفسها هدفاً يتمثل في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري من منتجاتها بنسبة 80% بحلول عام 2050 كذلك تسعى الشركة لتحييد أثر الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج بحلول 2030.

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