الأسهم العالمية تصعد بدعم أداء الشركات

المصدر: نيويورك - رويترز

صعدت مؤشرات الأسهم العالمية مدعومة بأداء جيد للشركات. ففي وول ستريت، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية ارتفاعاً، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بعد تعرضها لموجة بيع في أغلب فترات الأسبوع، في حين ينتظر المستثمرون قراءة لبيانات شهرية لنشاط الأعمال. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 10.8 نقاط بما يعادل 0.03% إلى 31504.13 نقاط، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 7.2 نقاط أو 0.18 % إلى 3921.16 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 63.8 نقطة أو 0.46 % إلى 13929.2 نقطة.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية، إذ عزز تقرير إيجابي للأرباح من هيرميس الثقة في تعاف اقتصادي أوسع نطاقاً، بيد أن المؤشر القياسي ستوكس يتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر الأوروبي 0.1 %، فيما قفزت أسهم هيرميس 5.7 % إذ قالت الشركة المصنعة لحقائب بيركن إن المبيعات تعافت بقوة في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان السهم من بين أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس 600 وساهم في صعود مؤشر السلع الشخصية الأوروبي 0.7 بالمئة. لكن مؤشر ستوكس 600 ما زال يتجه لإنهاء الأسبوع مستقراً تقريباً عقب انخفاضه على مدى ثلاث جلسات، إذ انحسر التفاؤل بشأن موسم أرباح أفضل من المتوقع ،مفسحاً المجال للمخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى أن تبدأ البنوك المركزية تقليص مجموعة من حزم التحفيز.

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