بتكوين تصل لمستويات قياسية جديدة وقيمتها السوقية تقارب تريليون دولار

المصدر: رويترز

بلغت بتكوين مستوى مرتفعا قياسيا جديدا اليوم الجمعة وتتحرك صوب تحقيق قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار متجاهلة تحذيرات المحللين من أنها تشكل "عرضا اقتصاديا جانبيا" وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم.

وقفزت قيمة أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم 2.6 بالمئة مسجلة 52932 دولارا وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق، بما يضعها على مسار تسجيل قفزة ثمانية بالمئة في أسبوع. وزادت قيمة بتكوين 60 بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر.

وغذت مكاسب بتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من تسلا وماستر كارد وحتى بنك بي.إن.واي ميلون.

ووفقا لموقع كوين ماركت كاب الإلكتروني على الإنترنت والذي يتابع بيانات العملات المشفرة فقد دفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية لبتكوين إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.

وأمس الخميس، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، التي كانت تغريداته من أسباب تغذية موجة صعود بتكوين، إن امتلاك بتكوين أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي. كما دافع عن تحرك تسلا في الآونة الأخيرة للاستثمار في بتكوين، إذ أدى شراء الشركة ما قيمته 1.5 مليار دولار من بتكوين إلى تأجيج الاهتمام بالعملة الرقمية.

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