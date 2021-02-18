البنك الدولي يختار أول أفريقي لرئاسة مؤسسة التمويل الدولية

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن البنك الدولي اليوم الخميس اختيار نائب الرئيس مختار ديوب كرئيس لمؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع التمويلية للقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي.

بهذا الاختيار يصبح ديوب أول أفريقي يشغل منصب رئيس مؤسسة التمويل الدولية. ويشغل ديوب حالياً منصب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية وسيتولى رئاسة مؤسسة التمويل الدولية في بداية مارس المقبل، بحسب ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مالباس في بيان أن ديوب سيساعد البنك الدولي «في مواصلة التعامل السريع مع الأزمة العالمية ويساعد في تحقيق تعاف مرن وشامل وصديق للبيئة» في العالم.

ومن المتوقع أن يوفر البنك الدولي الموجود مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن منحاً ودعماً مالياً بقيمة 160 مليار دولار خلال 15 شهراً حتى يونيو المقبل لمساعدة دول العالم في التعامل مع الصدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن ديوب ظل 6 سنوات نائباً لرئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا، حيث كان مسؤولاً عن مراقبة توسع كبير في عمل البنك الدولي ووصول تمويلاته لدول القارة الأفريقية إلى 70 مليار دولار، كما عمل قبل ذلك كمدير إقليمي للبنك الدولي لدول البرازيل وكينيا وإريتريا والصومال، وعمل كذلك وزيراً للاقتصاد والمالية في السنغال.

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