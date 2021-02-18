تراجع أرباح «المركزي الأوروبي» 2020 إلى 1.6 مليار يورو

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، تراجع أرباحه خلال العام الماضي إلى 1.6مليار يورو (1.9 مليار دولار)، مقابل نحو 2.4 مليار يورو، خلال العام السابق.

وجاء تراجع أرباح البنك، الذي يدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو بشكل أساسي، بسبب خفض صافي الفائدة على أصوله من احتياطات النقد الأجنبي والأوراق المالية، التي يمتلكها لأغراض تتعلق بالسياسة النقدية.

وانخفض صافي أرباح الفائدة على أصول البنك خلال العام الماضي إلى 2.017 مليار يورو مقابل 2.686 مليار يورو، خلال 2019.

يذكر أن أرباح البنك المركزي الأوروبي توزع على البنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، وعددها 19 دولة.

وقرر مجلس محافظي البنك توزيع الجزء الأكبر من الأرباح وقدره 1.26 مليار يورو على البنوك المركزية الأعضاء يوم 29 يناير الماضي، في حين سيتم توزيع الجزء الآخر وقدره 383 مليون يورو، غداً الجمعة.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يشتري على مدى السنوات الأخيرة سندات حكومات وشركات كونها جزءاً من برنامج تحفيز الاقتصاد، لمواجهة معدل التضخم المنخفض في منطقة اليورو، ودعم النمو الاقتصادي.

ولمواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، قرر البنك المركزي الأوروبي الموجود مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية إطلاق برنامج لشراء سندات بمليارات عدة من اليورو، تحت اسم برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الجائحة.

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