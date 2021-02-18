85 % قفزة «بتكوين» في فبراير

المصدر: لندن – رويترز

ارتفع سعر عملة «بتكوين» الرقمية خلال التعاملات اليوم قرب مستوى 53 ألف دولار مواصلة تحليقها قرب أرقام قياسية مرتفعة وسجلت 52 ألفاً و640 دولاراً فيما يحفّز ارتفاعها البالغ 85 % تقريباً منذ بداية الشهر الجاري بعض المحللين من التحذير بأن الصعود ربما لا يستمر.

وسجل الدولار تداولات عند أقل بقليل من مرتفعات بلغها في الآونة الأخيرة اليوم الخميس بعد أن حقق أول مكاسب متعاقبة على مدى أسبوعين إذ عززت بيانات متفائلة التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسرع من نظرائه.

وساعدت أموال التحفيز الحكومية مبيعات التجزئة الأمريكية على تحقيق انتعاش قوي في يناير، بينما قدمت بيانات الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين أيضاً مفاجآت قوية على صعيد الارتفاع.

ويتوقع المستثمرون دفعة أخرى من حزمة يقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا، في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس مع كبار القادة العالميين أمس الأربعاء لحشد الدعم للخطة.

في غضون ذلك، أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي استعداد البنك المركزي للسماح للاقتصاد بنمو محموم بينما يُبقي على الأوضاع النقدية في حالة فائقة التيسير.

ونزل مؤشر الدولار 0.15 % إلى 90.748 اليوم الخميس في التعاملات الصباحية في لندن بعد أن ارتفع 0.2 % أثناء الليل و0.4 % يوم الثلاثاء.

وربح المؤشر نحو 1 % منذ بداية العام الجاري، ليتعافى من انخفاض سبعة % تقريباً في 2020 استمر حتى سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 89.206 في أوائل يناير.

وربح اليورو 0.2 % إلى 1.2065 دولار بعد أن نزل 0.5 % أثناء الليل وهو أكبر تراجع في أسبوعين.

واستقر الدولار تقريباً عند 105.735 ين عقب تراجعه أمس الأربعاء بعد أن بلغ أعلى مستوى في 5 أشهر عند 106.225.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني فوق 1.39 دولار مقابل العملة الأمريكية وبلغ مستوى مرتفعاً جديداً مقابل اليورو عند 86.70 بنساً والإسترليني أفضل العملات أداء بين مجموعة الدول العشر الكبرى مقابل الدولار هذا العام.

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