1.1 مليار يورو خسائر «ايرباص» 2020

المصدر: باريس - أ ف ب

منيت مجموعة إيرباص الأوروبية للصناعات الجوية بخسائر كبيرة في 2020 لكنها تمكنت من الحد من الأضرار الناجمة عن انهيار قطاع الطيران تحت تأثير وباء كوفيد 19 وتتوخّى الحذر في تقديراتها لعام 2021.

وأعلنت المجموعة الأوروبية الخميس عن خسارة صافية 1.1 مليار يورو في 2020 بينما تكبدت منافستها الأمريكية العملاقة «بوينغ» خسائر بقيمة 11.9 مليار دولار بسبب المشاكل المتعلقة بطائرتها «737 ماكس» وتأخير تسليم أولى طائرات «اكس777» نهاية 2023.

ولكن خسائر «إيرباص» تبقى أقل من تلك التي سجلت في 2019 وبلغت 1.4 مليار يورو، في سنة اضطرت فيها لدفع غرامة قدرها 3.6 مليارات يورو في قضية فساد.

وأدى تراجع حركة النقل الجوي في العالم تحت تأثير القيود التي فرضت على السفر إلى خسائر لشركات الطيران ونتيجة لذلك، انخفض حجم مبيعات المجموعة 29 % إلى 49.9 مليار يورو.

وقالت «إيرباص» إن ذلك يعكس «صعوبة السوق التي تؤثر على نشاط الطائرات التجارية» موضحة أنها سلمت 566 طائرة في 2020 تشكل ثلث ما قامت بتسليمه في 2019.

وفي إشارة إلى أنها لا تتوقع انتعاشاً فورياً للسوق، قالت المجموعة إنها تتوقع في 2021 تسليم «العدد نفسه الذي سلمته في 2020 من الطائرات التجارية».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة غيوم فوري في بيان إن «نتائج 2020 تدل على متانة إيرباص في الأزمة الأكثر حدة في الصناعات الجوية».

وأضاف أنه «ما زال هناك الكثير من الشكوك بشأن صناعتنا في 2021 لأن الوباء يواصل التأثير على حياتنا واقتصاداتنا ومجتمعاتنا».

وكما حدث العام الماضي، قالت المجموعة إنها لن تعرض توزيع أرباح للعام 2020.

وتراجع تسليم الطلبيات للتكيف مع انتعاش حركة النقل الجوي التي يفترض أن تعود بين 2023 و2025 إلى ما كانت عليه في 2019 - مع استئناف الرحلات المتوسطة المدى أولاً -، خفضت المجموعة في الربيع وتيرة إنتاجها 40 %، لكنها تنوي زيادة إنتاجها من الطائرات ذات الممر الواحد هذا العام وزيادة الإنتاج الشهري لطائراتها من فئة «إيه 320» (إيه 319 وإيه 320 وإيه 321) من 40 إلى 43 طائرة في الربع الثالث و45 في الربع الرابع من 2021. وقبل الأزمة كانت تعول على إنتاج 63 من هذه الطائرات شهرياً في 2021.

وعلى الرغم من تراجع تسليم الطلبيات في 2020 بسبب رغبة بعض الشركات في تأجيلها من أجل الاحتفاظ بسيولة بانتظار أيام أفضل، تمكنت إيرباص من تحقيق أرباح تشغيلية مصححة تبلغ 1.7 مليار يورو وتتوقع أن تبلغ مليارين في 2021.

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