تراجع إنفاق المستهلكين البريطانيين

المصدر: لندن - رويترز

أفادت أرقام رسمية، اليوم الخميس، بأن إنفاق المستهلكين البريطانيين هبط على مدار الأسبوع الفائت، وارتفعت نسبة المحالين إلى إجازات بأجر مخفض أو من يعملون من المنازل فقط، إذ لا تزال البلاد في إغلاق بسبب فيروس «كورونا».

وكان الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم والائتمان، وفقاً لقياس بنك إنجلترا المركزي متراجعاً 28% عن مستواه في فبراير 2020 خلال الأسبوع المنتهي في 11 فبراير، ما يمثل تراجعاً أكبر من المسجل في الأسبوع السابق عند 24%.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن الشركات قالت إن 20% من موظفيها كانوا محالين إلى إجازات بأجر مخفض بين 25 يناير والسابع من فبراير، وذلك ارتفاعاً من 18% قبل أسبوعين، لكن دون ذروة عند 30% سُجلت في يونيو خلال فترة الإغلاق الأولى.

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