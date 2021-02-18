المفوضية الأوروبية تضع استراتيجيتها التجارية للسنوات المقبلة

المصدر: بروكسل - وام

وضعت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم استراتيجيتها التجارية للسنوات المقبلة والتي تعكس وفق الجهاز التنفيذي الأوروبي مفهوم الاستقلال الاستراتيجي المفتوح، المبني على انفتاح الاتحاد الأوروبي للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم التحولات الخضراء والرقمية، فضلاً عن التركيز المتجدد على تعزيز التعددية وإصلاح قواعد التجارة العالمية لضمان أن تكون عادلة ومستدامة.

وتتضمن الاستراتيجية سلسلة من الإجراءات الرئيسية التي تركز على تقديم قواعد تجارية عالمية أقوى والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية الأوربية في بيان أنه عند الضرورة، سيتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر حزماً في الدفاع عن مصالحه وقيمه، بما في ذلك من خلال أدوات جديدة.

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