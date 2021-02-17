«بتكوين» إلى ذروة جديدة فوق 51 ألف دولار

المصدر: لندن - الوكالات

واصلت عملة «بيتكوين» الرقمية الارتفاع خلال التعاملات أمس متجاوزة ذروة جديدة فوق 51 ألف دولار تزامنًا مع المكاسب القياسية التي تسجلها العملات الافتراضية في الفترة الأخيرة.

وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية 3.2% إلى 50 ألفاً و 799 دولاراً، خلال التعاملات وفقًا لبيانات «كوين ديسك»، وذلك بعدما قفزت إلى 51291 دولاراً وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأثارت عملة «بيتكوين» الرقمية جدلاً واسعاً في الفترة الماضية، بعدما أعلن الملياردير إيلون ماسك أن «تسلا» ستستثمر 1.5 مليار دولار في العملة الافتراضية، ما دفع عدداً من الشركات للتعليق على تلك الخطوة بين القبول والرفض.

على الجانب الآخر، محت عملة الإيثريوم خسائرها لتستقر تقريباً عند 1794.92 دولاراً، بينما انخفض الريبل بنحو 5.8% عند 52.49 سنتاً.

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