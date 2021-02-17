«بريتش بيتروليوم» تمنح أسهماً لموظفيها للمرة الأولى

المصدر: لندن - أ ف ب

تعتزم شركة النفط البريطانية العملاقة «بريتش بيتروليوم» (بي بي)، لأول مرة، عرض أسهم على جميع موظفيها، وذلك بهدف إشراكهم في التحول «الأخضر»، الذي اتخذته المجموعة، بعد عام صعب، بسبب الوباء.

أعلن النبأ الرئيس التنفيذي للشركة، برنارد لوني، الأسبوع الماضي، خلال ندوة افتراضية، وفقاً لبيان «بي بي»، تلقت وكالة فرانس برس، نسخة منه الأربعاء.

وقال لوني «سواء كنت نادلاً في مقهى في نيوزيلندا، أو مهندس حفر آبار في أذربيجان، أو موظف تعدين في جنوب أفريقيا، أو محللاً في الهند، سيكون أكثر من 60 ألف شخص في 66 بلداً، جزءاً من مستقبل بريتش بتروليوم».

وللمرة الأولى في تاريخ المجموعة، يعطى الموظفون الحق في شراء أسهم، أو الحصول على عقود الاختيار المالية (منتجات مالية تسمح بشراء الأسهم لاحقاً).

وتؤكد «بي بي» أن الأمر يتعلق بربط موظفيها بـ «نجاح» الشركة في ما تسعى إلى أن تكون «خضراء»، وأقل اعتماداً على المواد الهيدروكربونية.

وسوف تزيد استثماراتها في موارد الطاقة منخفضة الكربون عشرة أضعاف، بحلول عام 2030، مع التركيز على طاقة الرياح.

وسيتم توزيع الأسهم عام 2021، لكن ستكون مجمدة حتى الربع الأول من 2025، وبعد ذلك الوقت، يمكن بيعها.

ودفعت المجموعة ثمناً باهظاً، جراء تداعيات الأزمة الصحية، التي أدت إلى انخفاض الطلب على النفط في أنحاء العالم.

وعانت الشركة من خسارة صافية بلغت 20,3 مليار دولار في عام 2020، لكنها تتوقع انتعاشاً في عام 2021، بفضل أسعار النفط الخام، التي عادت إلى الارتفاع إلى نحو 60 دولاراً.

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