الطقس يرفع النفط لأعلى سعر في 13 شهراً

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 13 شهراً، أمس، بالتزامن مع موجة من الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، وارتفاع الطلب.

واستقر خام برنت على تراجع طفيف بنسبة 1. 0% عند 24. 63 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يناير 2020 في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات والتفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 7. 0% إلى 88. 59 دولاراً للبرميل.

وتسبب الطقس البارد بالولايات المتحدة في اضطراب بآبار النفط ومصافي التكرير في تكساس، كما تسبب في فرض قيود على مشغلي خطوط الغاز الطبيعي والخام، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو خمسة ملايين شخص.

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