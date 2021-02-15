عُطلة في الأسواق المالية الأمريكية بسبب «يوم الرؤساء»

المصدر: دبي - سيد صالح

أغلقت كافة الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أمس «الاثنين»، بمناسبة «يوم الرؤساء»، بحسب ما ذكرته صحيفة «يو إس ايه توداي» الأمريكية. وتحتفل الولايات المتحدة بمناسبة «يوم الرؤساء» في يوم الاثنين الثالث من شهر فبراير، وذلك تخليداً لذكرى ميلاد جورج واشنطن، أول رئيس للبلاد.

وولد واشنطن في يوم الثاني عشر من فبراير عام 1732، إلا أن الولايات المتحدة سنت قانوناً اتحادياً في عام 1971 أسمته «قانون عطلة يوم الاثنين الموحدة»، وخصصت بموجبه يوم الاثنين الثالث من شهر فبراير سنوياً للاحتفال بكافة رؤساء البلاد، خاصة وأن رئيساً آخر من المؤثرين في تاريخ البلاد من مواليد فبراير أيضاً، وهو ابراهام لينكولن.

ووفقاً للصحيفة، فستعاود البورصات الأمريكية، ومن أهمها بورصتي نيويورك وناسداك، العمل مجدداً بدءاً من اليوم بعد عطلة استمرت 3 أيام متتالية، وهي العطلة الأسبوعية المعتادة يومي السبت والأحد، ثم عطلة يوم الرؤساء.

ومن الجدير بالكر أن أقرب عطلة رسمية مقبلة لأسواق المال في الولايات المتحدة ستحل يوم الجمعة الموافق الثاني من ابريل، وذلك بمناسبة «الجمعة العظيمة».

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