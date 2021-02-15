«ويلو الشرق الأوسط» تستحوذ على «بامبس برو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ويلو الشرق الأوسط»، الشركة الألمانية لتصنيع المضخات الحديثة والأنظمة المتقدمة، اليوم، استحواذها على «بامبس برو»، وهي شركة متخصصة بتوفير خدمات وحلول المضخات تحت مظلة «دايركت تريد هاوس إنترناشيونال».

وسيتم من خلال عملية الاستحواذ إنشاء وحدة أعمال جديدة مع الاحتفاظ بإسم «بامبس برو»، على أن تتم إدارتها وتشغيلها كشركة تابعة لـ «ويلو».

وتم توقيع الاتفاقية في مكتب شركة «ويلو الشرق الأوسط»، الواقع في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وذلك بحضور يانز داليندورفر نائب الرئيس الأول - المبيعات الإقليمية في الأسواق الناشئة في «مجموعة ويلو»، وياسر ناجي مدير عام «ويلو الشرق الأوسط»، مدير مبيعات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبيجان شيباني رئيس مجلس إدارة «دايركت تريد هاوس إنترناشيونال».

وبموجب أحكام الاتفاقية، ستستحوذ «ويلو الشرق الأوسط» على «بامبس برو»، بما في ذلك كافة الأصول، والقوى العاملة الخدمية ذات المهارات العالية، والعلامة التجارية، والقاعدة الواسعة من العملاء.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة، في ترسيخ مكانة «ويلو الشرق الأوسط»، كمزود رائد للحلول المتكاملة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال ياسر ناجي: توقيع اتفاقية الاستحواذ مع «بامبس برو»، خطوة هامة، من المتوقع أن تعزز الحضور القوي لـ «ويلو»، باعتبارها مزوداً رائداً للحلول المبتكرة والأنظمة المتطورة في الإمارات وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكلنا ثقة بأنّ الاتفاقية الاستراتيجية ستعود بالنفع على الجميع، وستحقق نتائج إيجابية على كافة المستويات، لا سيّما أنها تتماشى مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف «استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030».

وتمنحنا هذه الخطوة فرصة استثنائية، لدعم برنامج التحديث وإعادة التأهيل، الذي يشمل 30 ألف مبنى قائم في دبي بحلول 2030، ما يهدف إلى جعل الإمارة في صدارة المدن الأكثر استدامة عالمياً.

وتعمل «بامبس برو» مع «ويلو الشرق الأوسط»، كشريك خدمات في مجال الإصلاح والصيانة منذ عام 2018.

ومن المتوقع أن يمثل توقيع الاتفاقية الجديدة، خطوة متقدمة لتلبية الاحتياجات المتنامية، في ما يتعلق بالمباني وإدارة المياه ومتطلبات العملاء الصناعيين الذين يحتاجون إلى خدمات متكاملة، تضمن أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية، مع تحسين زمن تشغيل الأصول.

ومن المتوقع أن تعود عملية الاستحواذ بالفائدة على عملاء القطاع البحري بالمنطقة أيضاً، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على خدمات المضخات البحرية، وذلك من خلال تعزيز موثوقية هذه الخدمات، وتوفيرها لشركات النفط والغاز في الوقت المناسب.

وقال بيتر جلاونر نائب الرئيس الأول – قسم الخدمات في «مجموعة ويلو»: يعتبر الاتفاق دفعة قوية لجهودنا الرامية إلى تعزيز المزايا التنافسية لـ «ويلو الشرق الأوسط»، ضمن الأسواق الإماراتية والإقليمية.

وكلنا ثقة بأنّ الخطوة الاستراتيجية ستعود علينا بالعديد من الفوائد، في الوقت الذي نمضي فيه قدماً على درب التكامل والتعاون المثمر على صعيد الأعمال. وترتبط «بامبس برو» مع «ويلو الشرق الأوسط»، بعلاقة متينة، تعود إلى عام 2018.

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