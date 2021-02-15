«إنفستكورب» تستحوذ على محفظة عقارات صناعية في ويلز

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أن إحدى الشركات التابعة لها استحوذت على محفظة من 13 عقاراً صناعياً متعدد الإيجارات في جنوب ويلز.

وتُعتبر عملية الاستحواذ استمراراً لاستراتيجية إنفستكورب القاضية بالاستثمار في العقارات الصناعية، وتمثل أول استثمار عقاري لها في سوق ويلز.

وتحتل المحفظة المذكورة موقعاً استراتيجياً بالقرب من خطوط النقل الرئيسية في منطقة كارديف، وتتألف من 1.1 مليون قدم مربع من العقارات الصناعية والمستودعات ومراكز التوزيع، وهي حالياً مشغولة بنسبة 87% من جانب مجموعة متنوعة من المستأجرين، تمتد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين وشاغلي المنافذ التجارية وشركات التوزيع.

وتمثل العملية الاستثمار العقاري الحادي عشر لشركة إنفستكورب في المملكة المتحدة منذ إطلاقها لأعمالها العقارية الأوروبية عام 2017، علماً أنها تطور هذه المنصة باستمرار وتوظف قرابة 800 مليون يورو عبر محفظتها الأوروبية.

ويشمل هذا النشاط الاستحواذ على أكثر من 40 عقاراً صناعياً ولوجستياً في المملكة المتحدة، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 4 ملايين قدم مربع. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع محفظة من الأصول الصناعية في المملكة المتحدة إلى «مايلواي» في أكتوبر 2020.

وقالت خلود إبراهيم المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى إنفستكورب: يسعدنا تعزيز وجودنا في قطاع العقارات الصناعية في المملكة المتحدة من خلال التوسع في ويلز.

ونظراً للعرض المحدود والطلب المتزايد على العقارات الصناعية الكائنة في مواقع جيدة، نعتقد أنه لا يزال هناك احتمال لمزيد من النمو وخلق القيمة في هذا القطاع«.

وقال طارق المحجوب، رئيس أسواق الإمارات وعمان في إنفستكورب للثروات الخاصة:»مع هذا الاستحواذ، نواصل تعزيز محفظتنا من العقارات الصناعية في كل أنحاء المملكة المتحدة.

لقد مكننا الانتشار العالمي والخبرة التي يتمتع بها فريق الاستثمار العقاري في إنفستكورب من الحصول على عقارات لوجستية جذابة لتلبية طلب المستثمرين المتزايد على هذه الفئة من الأصول.

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