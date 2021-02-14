100 مليون دولار إيرادات متوقعة بعد اندماج «انفينيو» و«إل إس آي كونسلتينج»

المصدر: دبي - البيان

أعلن كل من انفينيو بزنسس سوليوشنس، وإل إس آي كونسلتينج -من الشركات المتخصصة في سوق تقديم خدمات حلول الساب- عن اندماجهما في خطوة ستسهم في توفير مزايا كبيرة للعملاء الحاليين ودفع عجلة النمو على الصعيد العالمي.

انفينيو، مزود عالمي لحلول ساب المؤسسية والاستشارات لكل من القطاع العام، مع التركيز على إدارة الضرائب والإيرادات، والقطاع الخاص، مع التركيز على وسائل الإعلام والترفيه ومجالات التصنيع والصناعات الدوائية. إل إس آي كونسلتينج التي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، شركة رائدة في مجال تقديم الحلول المؤسسية إلى الجهات الحكومية والمرافق ومؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية.

يجمع هذا الاندماج بين شريكين في مجال تنفيذ حلول الساب والاستشارات يتميزان بالاستقرار وتحقيق معدلات مرتفعة، إضافةً إلى تقديم حلول متوافقة قائمة على الساب للقطاعين العام والخاص. تتميز انفينيو بحضور قوي في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، بينما تتميز إل إس آي بمكانة قوية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. تتشابه كلتا الشركتين من حيث الحجم، مع توقعات بتحقيق إيرادات أولية عن العام المنتهي في 31 مارس 2021 بقيمة تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي.

ستعمل المؤسسة الجديدة الناتجة عن الاندماج بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في مجال تقديم حلول الساب في قطاع الخدمات العامة. سيستفيد العملاء من حلول الأعمال ومحفظة الخدمات الشاملة والمتكاملة لمساعدتهم في مضاعفة قيمة تحولاتهم الرقمية والوصول إلى النجاح أسرع في القطاع العام. لدى انفينيو حالياً حضور كبير في مجالات وسائل الإعلام والتصنيع واللوجستيات والصناعات الدوائية، وستشهد الآن تسارعاً في نموها في أمريكا الشمالية.

ستعمل الشركة الجديدة بوصفها كياناً منفصلاً مع الحفاظ على علاماتها التجارية الخاصة بها. بناءً على ذلك، سينضم جيف نيفيل رئيس مجلس إدارة انفينيو، وأرون بالا الرئيس التنفيذي للمجموعة، وستيف كوكسهيد رئيس القطاع المالي، وألكس سنودجراس المستثمر في صندوق نمو الأعمال، إلى ستيف روشي الرئيس التنفيذي لشركة إل إس آي.

وقال أرون بالا الرئيس التنفيذي لمجموعة انفينيو على ذلك الحدث: نعتمد في دفع نمو أعمالنا على ما لدينا من إحساس عميق بالالتزام تجاه العملاء ونجاح الموظفين، وانطلاقاً من رؤية تستهدف أن نصبح واحدة من أفضل شركات الاستشارات التقنية في العالم في المجالات والأسواق التي اخترناها. نطمح إلى تقديم عروضنا الفريدة من نوعها للقطاع العام، مع التركيز على إدارة الضرائب والإيرادات، وكذا القطاع الخاص، مع التركيز على مجالات وسائل الإعلام والترفيه والتصنيع والصناعات الدوائية إلى العملاء عبر أسواق أمريكا الشمالية، وبما يضمن لنا فتح المجال للانتشار عالمياً وتحقيق معدلات نمو كبيرة. نحن سعداء للانضمام إلى إل إس آي، أحد مزودي حلول الساب في قطاع الخدمات العامة، والتي تتميز بالاستقرار والسمعة الجيدة ولديها سابقة أعمال ناجحة في سوق أمريكا الشمالية. سيستفيد عملاؤنا بدءاً من الآن من حلول أعمال ومحفظة خدمات شاملة ومتكاملة ممتدة لمساعدتهم في النجاح في تحقيق أهداف التحولات الرقمية التي ينشدونها. سيساعد التوافق الحاصل بيننا في القيم والثقافة في أن تقدم المؤسسة الناشئة عن الاندماج قيمة أكبر للعملاء والأسواق والموظفين.

وأضاف ستيف روشي الرئيس التنفيذي لشركة إل إس آي: تشهد الخدمات العامة ثورة في الوقت الحالي، حيث تتم بالفعل تحولات رقمية خارقة لم تحدث من قبل، سواء من حيث الحجم والسرعة. بوصفنا شريكاً على المدى الطويل للصناعات المنظمة، نستهدف في تسريع تأثير هذه التطورات من خلال الدخول في شراكات عميقة مع العملاء والاستفادة من التقنيات الآمنة والمتطورة المصممة من ساب لإنشاء مؤسسات عامة ذكية. انفينيو من الشركات الفاعلة التي تحظى بتقدير كبير في مجال إدارة الضرائب والإيرادات وتشاركنا التزامنا تجاه الشراكات مع العملاء المهتمين بالحلول وتقديم تجربة عملاء فائقة. سنستفيد من تاريخنا الجمعي وحلولنا المكملة لبعضها لتمكين عملائنا من النجاح وتحسين حياة المستخدمين حول العالم. نحو فخورون بالانضمام إلى ذلك الفريق الذي يعد من الفئة الأولى في مجاله ومواصلة رحلتنا معاً.

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