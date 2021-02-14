عائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى في عام

المصدر: واشنطن- وكالات

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوى في عام مع توقعات بتسارع التضخم الأمريكي.وأظهرت بيانات لجامعة «ميتشجان» أمس تراجعاً مفاجئاً لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مع توقعات بوصول التضخم إلى 3.3 % في غضون عام وهو الأعلى في 6 سنوات.

وينتظر المستثمرون ضخ الحكومة الأمريكية حزمة تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار . وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 1.208 % أول من أمس وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020 وسجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً ارتفاعاً إلى 2.011 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز