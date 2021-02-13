الذهب يستقر بالتحفيز الأمريكي

المصدر: لندن - رويترز

حافظ الذهب على أداء مستقر رغم تراجعه أمس، وبقيت الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ تدعم الآمال في مزيد من التحفيز الاقتصادي الأمريكي المعدن الأصفر.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1822.69 دولاراً للأوقية. وصعدت الأسعار 0.6 % منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1823.30 دولاراً. ويقول محللو «إيه.إن.زد» إن الذهب يظل مدعوماً، إذ يتنامى احتمال تطبيق تدابير تحفيز في الولايات المتحدة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1224.86 دولاراً للأوقية، إذ باع المستثمرون المعدن لجني بعض الأرباح بعد أن بلغت الأسعار ما يزيد على ذروة ست سنوات عند 1286.88 دولاراً أول من أمس. وربحت الفضة 0.4 % إلى 27.04 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 2349.25 دولاراً.

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