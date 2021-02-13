9.9 % تراجع قياسي لاقتصاد بريطانيا في 2020

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس «كورونا» انكمش 9.9% في 2020، في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما 1% في الفترة بين أكتوبر وديسمبر مقابل الربع السابق، ومقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز لنمو 0.5%.

ويجعل هذا من المستبعد أن تشهد بريطانيا انكماشاً على مدى فصلين متتاليين، وهو التعريف القياسي للركود في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد يتجه للانكماش بقوة في أوائل 2021 بسبب تأثيرات ثالث إغلاق عام لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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